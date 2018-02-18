Новый флагманский кроссовер SEAT могут назвать Tarraco

Испанская автомобилестроительная компания SEAT, входящая в структуру немецкого автоконцерна Volkswagen, выпустит еще один свой кроссовер, которому дадут название Tarraco. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на источник в правлении компании.

Tarraco - это старое название одного из испанских городов. Указанную новинку создадут на базе Skoda Kodiaq, но по габаритам она уступит SEAT Arona. Основными конкурентами выступят Nissan X-Trail и Hyundai Santa Fe.В подкапотном пространстве новинки расположат бензиновые и дизельные силовые установки, взятые от других автомобилей Volkswagen. Они приводятся в действие посредством 6-секционной «механики» или роботизированной КПП DSG и переднеприводного механизма. В скором времени может выйти гибридная версия кроссовера.

Дмитрий Павличко

Производство новинки наладят на автозаводе в Вольфсбурге к концу 2018 года. Новый кроссовер представят в марте текущего года на автосалоне в Женеве.