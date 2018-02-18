Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3

Миллиардер Илон Маск поставил под угрозу свой бизнес и будущее компании Tesla. Если мир увидит Model 3 согласно первоначальной задумке, Маск потеряет много денег.

Коллеги и поклонники знают Илона Маска как очень настойчивого предпринимателя, который почти никогда не отступает от своих планов. Так Маск планирует совершить революцию в машиностроении и количестве выпускаемой продукции. Он хочет сделать свой главный завод в Калифорнии полностью автоматизированным, поставлять детали для производства будут с помощью туннелей, вырытых силами его новой компании The Boring Company. Цель Маск ставит заоблачную: около миллиона машин в год. Главная модель – Y, разбавленная X и S.Илон Маск сам заявил, что конкурентоспособность бренда будет поддерживаться именно за счёт производительности завода. Однако очевидно, что Маск отказывается принимать неготовность покупателей повышать спрос на его автомобили – они им пока не нужны. В то время как Toyota минимизирует свои цели: 200 тысяч разных авто в год и легкозаменяемое производство; главная движущая сила - люди. Миллиардер взамен планирует «научить» бережливому производству Toyota, путём выпуска обновлённого Model 3. Эксперты надеются, что в окружении Маска найдутся люди, которые не дадут ему воплотить планы в реальность.