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| | Экспорт легковых машин из РФ в 2017 году вырос на 23%

Экспорт легковых машин из РФ в 2017 году вырос на 23%

Сегодня, 17:00
В соответствии с информацией, полученной от штатных сотрудников аналитического портала «АВТОСТАТ», российский экспорт легковых авто в 2017 году достиг 38 800 штук. Этот показатель на 23,3% больше результатов 2016 года.

 

Экспорт легковых машин из РФ в 2017 году вырос на 23%

 

40% от этого числа пришлось на чешские автомобили Skoda, экспортированных за весь прошлый год в количестве 15 700 экземпляров. В основном этот объем пришелся на Skoda Yeti (15 600 единиц). Второе место среди марок получила российская LADA (10 100 штук). ТОП-3 закрывают французские разработчики из Renault (3 700 ед.). В ТОП-5 попали Hyundai (2 000 шт.) и Volkswagen (2 000 ед.).

Среди моделей, которые активно экспортировались в минувшем году, следует назвать LADA 4X4 (5 700 шт.), Renault Duster (3 600 ед.), LADA Vesta (2 200 шт.), Hyundai Solaris (1 500 ед.) и Volkswagen Polo (1 500 шт.). Центральными направлениями вывоза авто из РФ считаются Чехия (15 700 ед.), Украина (3 800 шт.), Латвия (3 500 ед.) и ОАЭ (3 000 шт.).
Дмитрий Павличко
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