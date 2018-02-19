Составлен рейтинг самых странных советских автобусов

Советская автомобильная промышленность ориентировалась на создание надёжных и практичных автомобилей, в то время как дизайн и инновации отодвигались на второй план. Журналисты российских автомобильных изданий составили рейтинг самых необычных автобусов, которые производились в СССР.

Прежде всего эксперты отметили недорогой автобус ГолАЗ-4242, который был построен на производственной платформе от компании «ЗИЛ». Модель получила народное прозвище «Годзилла», что было связано с необычной и даже несколько агрессивной как для автобуса внешностью. Модель выпускалась тиражом в 150 единиц, а из-за подорожавшего шасси ЗИЛ-534332 производство автобуса сочли нецелесообразным.В годы Второй мировой войны Советский Союз столкнулся с резкой нехваткой топлива, поэтому инженеры были вынуждены искать альтернативные источники энергии. Так, автобус ЗИС-16 образца 1942 года оснащался особым механизмом, позволяющим использовать дрова в качестве топлива. На каждые 100 километров пути требовалось порядка 100 килограммов древесины.

Васисуалий Мурчалов

В далеком 1901 году в Российской империи был выпущен электрокар – электрический компактный автобус Дукс. Модель была разработана в единственном экземпляре и предназначалась для гостиницы «Бристоль». Машина имела запас хода в 60 километров и могла двигаться со скоростью в 20 км/ч.