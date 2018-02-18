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| | На тестах замечен новый гибридный седан Genesis G80

На тестах замечен новый гибридный седан Genesis G80

Сегодня, 16:01
Корейские разработчики из компании Genesis, которая входит в состав Hyundai Motor, вывели на дорожные испытания новую версию седана Genesis G80. Эксперты затрудняются сказать, о каком именно варианте исполнения идёт речь, но, вероятнее всего, на испытаниях замечен плагин-гибридный седан.

 

На тестах замечен новый гибридный седан Genesis G80

 

Американское издание motor1 опубликовало свежие шпионские фото нового седана Genesis G80. Новинка тестируется в довольно плотном камуфляже, но журналисты смогли отметить несколько отличий от стандартной версии. Так, прототип имеет пересмотренные дневные ходовые огни, а также новую форму противотуманных фар. Кроме того, передние крылья несколько отличаются от панелей на существующем сегодня седане.

Ранее Манфред Фитцджеральд, глава бренда Genesis, отметил, что Genesis G80 в ближайшее время не получит «заряженный» вариант исполнения, поэтому такую версию можно не рассматривать. Также нельзя исключать, что на испытания выведена европейская версия автомобиля.

На тестах замечен новый гибридный седан Genesis G80

 

На тестах замечен новый гибридный седан Genesis G80

 

Наряду с этим источники в компании Hyundai сообщают, что на данный момент в Genesis занимаются разработкой плагин-гибридной версии Genesis G80. Информации о технических характеристиках автомобиля пока нет.
Васисуалий Мурчалов
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