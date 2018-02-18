На тестах замечен новый гибридный седан Genesis G80

Корейские разработчики из компании Genesis, которая входит в состав Hyundai Motor, вывели на дорожные испытания новую версию седана Genesis G80. Эксперты затрудняются сказать, о каком именно варианте исполнения идёт речь, но, вероятнее всего, на испытаниях замечен плагин-гибридный седан.

Американское издание motor1 опубликовало свежие шпионские фото нового седана Genesis G80. Новинка тестируется в довольно плотном камуфляже, но журналисты смогли отметить несколько отличий от стандартной версии. Так, прототип имеет пересмотренные дневные ходовые огни, а также новую форму противотуманных фар. Кроме того, передние крылья несколько отличаются от панелей на существующем сегодня седане.Ранее Манфред Фитцджеральд, глава бренда Genesis, отметил, что Genesis G80 в ближайшее время не получит «заряженный» вариант исполнения, поэтому такую версию можно не рассматривать. Также нельзя исключать, что на испытания выведена европейская версия автомобиля.

Васисуалий Мурчалов

Наряду с этим источники в компании Hyundai сообщают, что на данный момент в Genesis занимаются разработкой плагин-гибридной версии Genesis G80. Информации о технических характеристиках автомобиля пока нет.