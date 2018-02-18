Самый бюджетный седан Toyota Etios готовится к рестайлингу

Японская компания Toyota готовится обновить бюджетный седан Toyota Etios, который уже семь лет успешно реализуется в Индии. Информации о рестайлинговой модели пока нет, однако ожидается, что седан получит посвежевшую внешность, а также расширенный список оснащения и новый интерьер.

Стоит напомнить, что бюджетный седан Toyota Etios, который является самой дешевой моделью бренда, дебютировал на автомобильном рынке Индии в 2011 году и с тех пор получил два обновления в 2014 и 2016 годах. Местные СМИ сообщают, что модель вновь обновится в середине 2018 года, но информации об авто нет.Последний рестайлинг, который был назван Toyota Etios Liva, добавил седану пересмотренную решетку радиатора, а также новую оптику и выхлопную систему. Помимо того, модель получила круглые противотуманные осветители, а в салоне появилась новая приборная панель Optitron.

Васисуалий Мурчалов

Информации о рестайлинге Toyota Etios для 2018 года пока нет, но ожидается, что бюджетный седан получит расширенный список оснащения, а также современные системы безопасности. Актуальное поколение автомобиля оснащается 1,4-литровым дизельным мотором мощностью в 68 лошадиных сил, а также бензиновой установкой на 1,2 литра, которая способна генерировать 80 лошадиных сил.