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| | Самый бюджетный седан Toyota Etios готовится к рестайлингу

Самый бюджетный седан Toyota Etios готовится к рестайлингу

Сегодня, 11:39
Японская компания Toyota готовится обновить бюджетный седан Toyota Etios, который уже семь лет успешно реализуется в Индии. Информации о рестайлинговой модели пока нет, однако ожидается, что седан получит посвежевшую внешность, а также расширенный список оснащения и новый интерьер. 

 

Самый бюджетный седан Toyota Etios готовится к рестайлингу

 

Стоит напомнить, что бюджетный седан Toyota Etios, который является самой дешевой моделью бренда, дебютировал на автомобильном рынке Индии в 2011 году и с тех пор получил два обновления в 2014 и 2016 годах. Местные СМИ сообщают, что модель вновь обновится в середине 2018 года, но информации об авто нет.

Последний рестайлинг, который был назван Toyota Etios Liva, добавил седану пересмотренную решетку радиатора, а также новую оптику и выхлопную систему. Помимо того, модель получила круглые противотуманные осветители, а в салоне появилась новая приборная панель Optitron.

Самый бюджетный седан Toyota Etios готовится к рестайлингу

 

Информации о рестайлинге Toyota Etios для 2018 года пока нет, но ожидается, что бюджетный седан получит расширенный список оснащения, а также современные системы безопасности. Актуальное поколение автомобиля оснащается 1,4-литровым дизельным мотором мощностью в 68 лошадиных сил, а также бензиновой установкой на 1,2 литра, которая способна генерировать 80 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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