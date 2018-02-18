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| | Ателье Edo Competition выкатило экстремальный Mercedes-AMG GT R

Ателье Edo Competition выкатило экстремальный Mercedes-AMG GT R

Сегодня, 15:06
Немецкий производительный суперкар Mercedes-AMG GT R в заводском варианте исполнения сложно назвать медленным автомобилем, но специалисты из немецкого тюнинг-ателье Edo Competition решили сделать модель ещё более впечатляющей. Отмечается, что новинка получила солидную прибавку к мощности мотора, а также более яркую внешность.

Ателье Edo Competition выкатило экстремальный Mercedes-AMG GT R

 

Новый Mercedes-AMG GT R от тюнеров из Edo Competition позиционируется разработчиками как прямая альтернатива заводскому «заряженному» варианту Mercedes-AMG GT R Black Series. В плане внешности новый суперкар отличается более агрессивными воздухозаборниками на переднем бампере, а также новым аэродинамическим обвесом, состоящим из расширенных боковых юбок и кастомного заднего спойлера.

Кроме того, тюнинговый Mercedes-AMG GT R от Edo Competition поставлен на 19-дюймовые колесные диски из легкосплавных материалов, которые получили чёрную отделку и красные тормозные суппорты.

Ателье Edo Competition выкатило экстремальный Mercedes-AMG GT R

 

Ателье Edo Competition выкатило экстремальный Mercedes-AMG GT R

 

Напомним, что базовый Mercedes-AMG GT R оснащается 4,0-литровым мотором V8 с системой двойного турбонаддува, мощность которого составляет 577 лошадиных сил при 700 Нм. Установленные доработки позволили увеличить мощность до 651 «лошадки» и 780 Нм. Максимальная скорость движения составляет 318 км/ч.
Васисуалий Мурчалов
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