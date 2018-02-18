Ателье Edo Competition выкатило экстремальный Mercedes-AMG GT R

Немецкий производительный суперкар Mercedes-AMG GT R в заводском варианте исполнения сложно назвать медленным автомобилем, но специалисты из немецкого тюнинг-ателье Edo Competition решили сделать модель ещё более впечатляющей. Отмечается, что новинка получила солидную прибавку к мощности мотора, а также более яркую внешность.

Новый Mercedes-AMG GT R от тюнеров из Edo Competition позиционируется разработчиками как прямая альтернатива заводскому «заряженному» варианту Mercedes-AMG GT R Black Series. В плане внешности новый суперкар отличается более агрессивными воздухозаборниками на переднем бампере, а также новым аэродинамическим обвесом, состоящим из расширенных боковых юбок и кастомного заднего спойлера.Кроме того, тюнинговый Mercedes-AMG GT R от Edo Competition поставлен на 19-дюймовые колесные диски из легкосплавных материалов, которые получили чёрную отделку и красные тормозные суппорты.

Васисуалий Мурчалов

Напомним, что базовый Mercedes-AMG GT R оснащается 4,0-литровым мотором V8 с системой двойного турбонаддува, мощность которого составляет 577 лошадиных сил при 700 Нм. Установленные доработки позволили увеличить мощность до 651 «лошадки» и 780 Нм. Максимальная скорость движения составляет 318 км/ч.