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| | Названа тройка самых «нелепых» автомобилей в мире

Названа тройка самых «нелепых» автомобилей в мире

Сегодня, 12:20
Не секрет, что мировые автомобильные бренды довольно часто экспериментируют со своими новинками, придавая моделям нестандартный внешний вид, но иногда дизайнерские новшества заходят слишком далеко. Журналисты российских автомобильных изданий составили ТОП-3 самых «нелепых» моделей, которые разочаровали своих поклонников.

Названа тройка самых «нелепых» автомобилей в мире

 

На первой строчке рейтинга расположился премиальный минивэн Mercedes-Benz R-Class, который покинул производственный конвейер бренда три года назад. Новинка получила спорный дизайн кузова, который не был тепло принят поклонниками бренда, хоть модель и позиционировалась как спортивная и практичная. Кроме того, она оснащалась 3,0-литровым бензиновым мотором, что повлияло на ценник автомобиля.

Второе место в «тройке» самых «нелепых» автомобилей занимает компактный кабриолет Chrysler PT Cruiser Convertible. Модель выполнена в духе классических автомобилей, но её выход не совсем удачно пришелся на эпоху популярности футуризма. Помимо этого, кабриолет отличался довольно тесным и непрактичным салоном и был снят с производства спустя два года после старта продаж.

Названа тройка самых «нелепых» автомобилей в мире

 

Названа тройка самых «нелепых» автомобилей в мире

 

Замыкает ТОП-3 американский внедорожник Hummer H2, который не снискал популярности из-за уклона в сторону милитаризации. Кроме того, внедорожник потреблял сразу 25 литров топлива на 100 километров пути.
Васисуалий Мурчалов
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