Названа тройка самых «нелепых» автомобилей в мире

Не секрет, что мировые автомобильные бренды довольно часто экспериментируют со своими новинками, придавая моделям нестандартный внешний вид, но иногда дизайнерские новшества заходят слишком далеко. Журналисты российских автомобильных изданий составили ТОП-3 самых «нелепых» моделей, которые разочаровали своих поклонников.

На первой строчке рейтинга расположился премиальный минивэн Mercedes-Benz R-Class, который покинул производственный конвейер бренда три года назад. Новинка получила спорный дизайн кузова, который не был тепло принят поклонниками бренда, хоть модель и позиционировалась как спортивная и практичная. Кроме того, она оснащалась 3,0-литровым бензиновым мотором, что повлияло на ценник автомобиля.Второе место в «тройке» самых «нелепых» автомобилей занимает компактный кабриолет Chrysler PT Cruiser Convertible. Модель выполнена в духе классических автомобилей, но её выход не совсем удачно пришелся на эпоху популярности футуризма. Помимо этого, кабриолет отличался довольно тесным и непрактичным салоном и был снят с производства спустя два года после старта продаж.

Васисуалий Мурчалов

Замыкает ТОП-3 американский внедорожник Hummer H2, который не снискал популярности из-за уклона в сторону милитаризации. Кроме того, внедорожник потреблял сразу 25 литров топлива на 100 километров пути.