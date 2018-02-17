FCA отзывает более 228 000 пикапов бренда Ram

Американо-итальянский концерн Fiat-Chrysler сообщает о том, что в странах Северной Америки будет начата масштабная отзывная кампания, которая затронет более 228 000 пикапов бренда Ram. Отмечается, что причиной старта отзыва стала некорректная работа стояночного тормоза.

Васисуалий Мурчалов

На страницах американских автомобильных порталов появилась информация о том, что компания FCA Group начинает отзывную кампанию, которая будет действовать в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Разработчики уточнили, что сервисное обслуживание необходимо 228 000 пикапов американской компании Ram.По данным FCA, причиной старта отзывной кампании стала некорректная работа стояночного тормоза, который в режиме Parking может непреднамеренно разблокировать колёса и привести автомобиль в движение. Отмечается, что проблема может быть связана с перегревом отдельных компонентов автомобиля.Сообщается, что отзыв затронет полноразмерные пикапы Ram 3500 и Ram 2500, которые относятся к 2017 и 2018 модельным годам. Помимо этого, сервис необходим моделям Ram 5500, Ram 4500 и Ram 3500 2016 и 2018 модельных годов. Все работы по диагностике и ремонту будут выполнены бесплатно для владельцев за счёт компании FCA.