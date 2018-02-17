FCA отзывает более 228 000 пикапов бренда Ram

На страницах американских автомобильных порталов появилась информация о том, что компания FCA Group начинает отзывную кампанию, которая будет действовать в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Разработчики уточнили, что сервисное обслуживание необходимо 228 000 пикапов американской компании Ram.
По данным FCA, причиной старта отзывной кампании стала некорректная работа стояночного тормоза, который в режиме Parking может непреднамеренно разблокировать колёса и привести автомобиль в движение. Отмечается, что проблема может быть связана с перегревом отдельных компонентов автомобиля.
Сообщается, что отзыв затронет полноразмерные пикапы Ram 3500 и Ram 2500, которые относятся к 2017 и 2018 модельным годам. Помимо этого, сервис необходим моделям Ram 5500, Ram 4500 и Ram 3500 2016 и 2018 модельных годов. Все работы по диагностике и ремонту будут выполнены бесплатно для владельцев за счёт компании FCA.