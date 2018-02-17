Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

На специальном мероприятии в Торонто состоялась презентация специальной модификации пикапа Ram 1500 последнего поколения, в названии которой появилась приставка Sport. Особый автомобиль разрабатывался специально для канадского авторынка и не будет предлагаться в других странах.

Отметим, что компания Ram решила создать спецверсию 1500 Sport именно для Канады в связи с тем, что для неё данный рынок стал ключевым. В минувшем году местные жители приобрели 100 000 пикапов американского бренда.

Новая версия получила ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. В частности, на кузове новинки можно увидеть хромированные чёрные акценты, в аналогичном цвете была выполнена также решётка радиатора.

Новый Ram 1500 Sport поставили на 20-дюймовые чёрно-белые диски колёс, при этом опционально предлагаются диски размерностью 22 дюйма. Кроме того, на автомобиле появились логотипы с названием спецсерии.

При оформлении салона дизайнеры остановили выбор на тёмно-серых оттенках. Также Ram 1500 Sport получил мультимедийный комплекс с 8,4-дюймовым дисплеем. В продажу новинка должна поступить во второй половине нынешнего года, цены планируется озвучить позднее. Стоит напомнить, что дебют новой генерации модели состоялся месяцем ранее.

Яна Васильева