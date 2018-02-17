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| | Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

Вчера, 20:00

На специальном мероприятии в Торонто состоялась презентация специальной модификации пикапа Ram 1500 последнего поколения, в названии которой появилась приставка Sport. Особый автомобиль разрабатывался специально для канадского авторынка и не будет предлагаться в других странах.

 

Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

 

Отметим, что компания Ram решила создать спецверсию 1500 Sport именно для Канады в связи с тем, что для неё данный рынок стал ключевым. В минувшем году местные жители приобрели 100 000 пикапов американского бренда.

 

Новая версия получила ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. В частности, на кузове новинки можно увидеть хромированные чёрные акценты, в аналогичном цвете была выполнена также решётка радиатора.

Новый Ram 1500 Sport поставили на 20-дюймовые чёрно-белые диски колёс, при этом опционально предлагаются диски размерностью 22 дюйма. Кроме того, на автомобиле появились логотипы с названием спецсерии.

 

Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

 

Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

 

Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

 

Пикап RAM 1500 получил версию Sport для Канады

 

При оформлении салона дизайнеры остановили выбор на тёмно-серых оттенках. Также Ram 1500 Sport получил мультимедийный комплекс с 8,4-дюймовым дисплеем. В продажу новинка должна поступить во второй половине нынешнего года, цены планируется озвучить позднее. Стоит напомнить, что дебют новой генерации модели состоялся месяцем ранее.

 


Яна Васильева
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