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| | Отель в Беверли-Хиллз предлагает клиентам комнату и Aston Martin

Отель в Беверли-Хиллз предлагает клиентам комнату и Aston Martin

Вчера, 18:12

Постояльцы одного из американских отелей в Беверли-Хиллз, которые забронируют номер супер-люкс, смогут бесплатно совершать поездки на британском суперкаре Aston Martin. Примечательно, что гостям предложат выбор между моделями DB11 и Vanquish S.

Отель в Беверли-Хиллз предлагает клиентам комнату и Aston Martin

 

Отель Waldorf Astoria Beverly Hills предлагает снять «люксовый» номер и получить возможность бесплатно использовать Aston Martin DB11 или Vanquish S. Кроме того, в холле гостиницы располагается магазин Aston Martin, в котором можно приобрести различные фирменные аксессуары.

 

Директор по продажам и маркетингу Waldorf Astoria Beverly Hills Ванесса Уильямс отметила, что с нетерпением ожидает возможности предложить лучший сервис гостям.

«Наши постояльцы приобретут незабываемые воспоминания с помощью такого уникального предложения, как доступ к эксклюзивным спортивным автомобилям Aston Martin», – заявила госпожа Уильямс.

Отель в Беверли-Хиллз предлагает клиентам комнату и Aston Martin

 

Отель в Беверли-Хиллз предлагает клиентам комнату и Aston Martin

 

Помимо этого, для гостей, которые захотят воспользоваться данной акцией, предусмотрена бесплатная парковка в торговом центре Westfield Century City, расположенном в Лос-Анджелесе. Отметим, что одна ночь в таком номере стоит по меньшей мере 3400 долларов (192000 рублей).

 


Яна Васильева
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