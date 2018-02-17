Отель в Беверли-Хиллз предлагает клиентам комнату и Aston Martin

Постояльцы одного из американских отелей в Беверли-Хиллз, которые забронируют номер супер-люкс, смогут бесплатно совершать поездки на британском суперкаре Aston Martin. Примечательно, что гостям предложат выбор между моделями DB11 и Vanquish S.

Отель Waldorf Astoria Beverly Hills предлагает снять «люксовый» номер и получить возможность бесплатно использовать Aston Martin DB11 или Vanquish S. Кроме того, в холле гостиницы располагается магазин Aston Martin, в котором можно приобрести различные фирменные аксессуары.

Директор по продажам и маркетингу Waldorf Astoria Beverly Hills Ванесса Уильямс отметила, что с нетерпением ожидает возможности предложить лучший сервис гостям.

«Наши постояльцы приобретут незабываемые воспоминания с помощью такого уникального предложения, как доступ к эксклюзивным спортивным автомобилям Aston Martin», – заявила госпожа Уильямс.

Помимо этого, для гостей, которые захотят воспользоваться данной акцией, предусмотрена бесплатная парковка в торговом центре Westfield Century City, расположенном в Лос-Анджелесе. Отметим, что одна ночь в таком номере стоит по меньшей мере 3400 долларов (192000 рублей).

Яна Васильева