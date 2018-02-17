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| | В России подорожали кроссоверы Ford Kuga и Ecosport

В России подорожали кроссоверы Ford Kuga и Ecosport

Сегодня, 16:16

В текущем месяце в России компания Ford подняла цены на две свои модели – популярные кроссоверы Kuga и Ecosport. Соответствующую информацию обнародовал «АВТОСТАТ» после проведённого мониторинга цен новых авто.

В России подорожали кроссоверы Ford Kuga и Ecosport

 

Отмечается, что стоимость Ford Kuga увеличилась второй раз за нынешний год. При этом новые ценники получили только автомобили, выпущенные в 2018 года. Кроссовер Kuga прибавил в цене на 16 000 рублей вне зависимости от комплектации с 12 февраля. Цены на такой автомобиль теперь колеблются в диапазоне от 1 445 000 до 2 053 000 рублей.

 

Подорожание также коснулось кроссоверов Ford Ecosport, причём как прошлого, так и нынешнего года выпуска. В начальной комплектации Trend такой автомобиль с февраля предлагается за 950 000 рублей, то есть прибавка к цене составила 20 000 рублей. Остальные версии модели стали дороже на 21 000 каждая. За самый дорогой вариант Ford Ecosport теперь придётся отдать 1 256 000 рублей.

Отмечается, что цены в исследовании указывались без учёта акций, спецпредложений и опций. Ранее аналитики агентства «АВТОСТАТ» сообщали, что российские продажи Ford в январе 2018 года увеличились на 39% в годовом сравнении и составили 3 132 автомобиля.

 

 


Яна Васильева
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