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| | Европейские продажи LADA выросли на 28% в январе

Европейские продажи LADA выросли на 28% в январе

Вчера, 17:24
Жители стран Европейского Союза за предыдущий месяц приобрели 386 новых машин от российского производителя «АвтоВАЗ». Отмечается, что данный результат на 28,82% лучше показателя годичной давности.

Европейские продажи LADA выросли на 28% в январе

 

Как информирует «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АСЕА, продажи новых машин LADA на авторынке Западной Европы достигли 237 единиц, что на 39,4% превышает прошлогодний показатель. Таким образом, в этих странах отмечается более высокая динамика продаж, чем в целом по Европейскому Союзу.

Несмотря на то, что объём реализации ПАО «АвтоВАЗ» сложно назвать большим, российская марка располагается не в «хвосте» рейтинга популярнейших автобрендов в ЕС. По продажам LADA смогла обойти обошла британский Bentley, французский Bugatti, американский Chevrolet, а также Maserati и Lamborghini. Отметим, что рост популярности российских машин в Европе отчасти обусловлен началом продаж в Венгрии, Германии и Болгарии седана LADA Vesta в 2017 году.

Яна Васильева
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