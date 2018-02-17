Европейские продажи LADA выросли на 28% в январе

Европейские продажи LADA выросли на 28% в январеВчера, 17:24
Согласно сведениям аналитического агентства «АВТОСТАТ» количество продаж авомобилей LADA в 2017 году на европейском рынке составило 5 167 единиц. В результате
В ноябре европейским дилерам марки LADA удалось реализовать 464 новых автомобиля, что на 39,8% превосходит показатель годичной давности. Об этом сообщает
Жители стран Европейского Союза за первое полугодие приобрели 2 500 новых автомобилей марки LADA, что на 31,7% больше относительно аналогичного периода