«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | Новый Hyundai Sonata получил две гибридные версии

Новый Hyundai Sonata получил две гибридные версии

Сегодня, 15:54

Компания Hyundai презентовала две новых модификации модели Sonata – гибридную и плагин-гибридную. Отметим, что помимо силовых установок, новинки отличаются некоторыми дизайнерскими решениями.

Новый Hyundai Sonata получил две гибридные версии

 

Электрифицированные варианты исполнения Sonata внешне примечательны улучшенными светодиодными фарами, модифицированной решёткой радиатора, иным рулем, модернизированным экраном бортового компьютера и новыми легкосплавными дисками на 16 или 17 дюймов.

 

Кроме того, автомобили получили опцию предотвращения фронтального столкновения, перенастроенные рулевое управление и подвеску, а также мультимедийный центр с оповещением о дорожных пробках.

В первом случае седан Hyundai Sonata укомплектовали 2,0-литровым ДВС, электрическим мотором, аккумуляторами ёмкостью 1,75 кВт/ч и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Силовая установка в сумме способна развивать 195 лошадиных сил.

«Подключаемый» гибрид предложат с более производительным электродвигателем и блоком батарей на 9,8 кВт/ч. Мощность второй версии Hyundai Sonata составила уже 204 л.с. Автомобиль способен проезжать исключительно на электротяге до 43 километров.


Яна Васильева
Новости по теме
В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata
В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata

Южнокорейская компания Hyundai в рамках проходящего в эти дни автосалона в Чикаго представила «зелёные» версии полноразмерного седана Hyundai Sonata.

Hyundai показал рестайлинговый гибридный седан Sonata Hybrid
Hyundai показал рестайлинговый гибридный седан Sonata Hybrid

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Company представил новую модификацию седана Sonata Hybrid, оборудованного системой гибридного привода. На

Hyundai представил гибридную Sonata нового поколения
Hyundai представил гибридную Sonata нового поколения

Автомобильная компания Hyundai продемонстрировала седан нового поколения Sonata в гибридной версии. Приобрести модель станет возможным в следующем году.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости