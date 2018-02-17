Новый Hyundai Sonata получил две гибридные версии

Компания Hyundai презентовала две новых модификации модели Sonata – гибридную и плагин-гибридную. Отметим, что помимо силовых установок, новинки отличаются некоторыми дизайнерскими решениями.

Электрифицированные варианты исполнения Sonata внешне примечательны улучшенными светодиодными фарами, модифицированной решёткой радиатора, иным рулем, модернизированным экраном бортового компьютера и новыми легкосплавными дисками на 16 или 17 дюймов.

Кроме того, автомобили получили опцию предотвращения фронтального столкновения, перенастроенные рулевое управление и подвеску, а также мультимедийный центр с оповещением о дорожных пробках.

В первом случае седан Hyundai Sonata укомплектовали 2,0-литровым ДВС, электрическим мотором, аккумуляторами ёмкостью 1,75 кВт/ч и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Силовая установка в сумме способна развивать 195 лошадиных сил.

«Подключаемый» гибрид предложат с более производительным электродвигателем и блоком батарей на 9,8 кВт/ч. Мощность второй версии Hyundai Sonata составила уже 204 л.с. Автомобиль способен проезжать исключительно на электротяге до 43 километров.

Яна Васильева