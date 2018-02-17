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| | Антон Алиханов назвал Калининград лучшим регионом для BMW

Антон Алиханов назвал Калининград лучшим регионом для BMW

Сегодня, 13:43

На инвестиционном форуме в Сочи Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, поделился подробностями о строительстве автозавода BMW в ходе интервью для портала РИА Новости.

 

Антон Алиханов назвал Калининград лучшим регионом для BMW

 

По словам Алиханова, компания BMW, выпускающая свои автомобили в Калининграде уже в течение 18 лет, решила, что это лучший регион для строительства производственных мощностей в том числе из-за наличия потенциального партнёра – «Автотора». Вместе с тем немецкий автопроизводитель рассматривает также как вариант самостоятельную инвестицию.

 

Компания внесла инвестконтракт в Минпромторг 29 декабря, однако пока не сообщается, когда начнётся строительство. Как отметил губернатор, перед стартом строительства должен быть заключён договор, что предполагается сделать в рамках форума в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день BMW рассматривает в качестве локации для завода индустриальный парк «Храброво». Антон Алиханов отметил, что регион готов выделить в «Храброво» 56 гектаров земли.

«Мы сравнивали условия с другими индустриальными парками в стране и пришли к выводу, что это самые низкие затраты, которые возможны в любом индустриальном парке России», – заявил глава Калининградской области.

Кроме того, предприятие может разместиться на территории будущего автокластера, принадлежащего компании «Автотор».


Яна Васильева
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