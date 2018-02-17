Chevrolet начала разработку среднемоторного Corvette C8

Информацией о новинке поделилась команда Larbre. Руководитель команды Жак Леконте утверждает, что на данный момент среднемоторный Corvette C8 только создают. Глава сообщил, что именно на спорткаре Chevrolet будут принимать участие в соревнованиях.
Специалисты считают, что новый Chevrolet Corvette C8 окажется быстрее версии С7 за счет среднемоторной силовой установки. Разработчики утверждают, что спорткар сможет составить достойную конкуренцию моделям от ведущих производителей Lamborghini, Ferrari и McLaren. Другой информации о Chevrolet Corvette C8 на данный момент нет. До сих пор неизвестно, какой именно двигатель получит новинка.