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| | Chevrolet начала разработку среднемоторного Corvette C8

Chevrolet начала разработку среднемоторного Corvette C8

Сегодня, 14:25
Автопроизводитель Chevrolet держит в секрете информацию о своем новом проекте среднемоторного авто. Однако стало известно, что компания активно работает над спортивной версией Chevrolet Corvette C8.

 

Chevrolet начала разработку среднемоторного Corvette C8

 

Информацией о новинке поделилась команда Larbre. Руководитель команды Жак Леконте утверждает, что на данный момент среднемоторный Corvette C8 только создают. Глава сообщил, что именно на спорткаре Chevrolet будут принимать участие в соревнованиях. 

 

Chevrolet начала разработку среднемоторного Corvette C8

 

Chevrolet начала разработку среднемоторного Corvette C8

 

Chevrolet начала разработку среднемоторного Corvette C8

 

Специалисты считают, что новый Chevrolet Corvette C8 окажется быстрее версии С7 за счет среднемоторной силовой установки. Разработчики утверждают, что спорткар сможет составить достойную конкуренцию моделям от ведущих производителей Lamborghini, Ferrari и McLaren. Другой информации о Chevrolet Corvette C8 на данный момент нет. До сих пор неизвестно, какой именно двигатель получит новинка.
Татьяна Рязанская
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