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| | Производство легковых авто в России выросло на треть в январе

Производство легковых авто в России выросло на треть в январе

Вчера, 18:44
В прошлом месяц российские автомобилестроительные предприятия выпустили 113 000 легковых машин, что на 31,7% превышает показатель за январь прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Производство легковых авто в России выросло на треть в январе

 

Завод «Автотор», расположенный в Калининграде, начал производить новый KIA Stinger и рестайлинговый кроссовер кроссовера KIA Sorento Prime. Помимо этого, с января 2018 года на елабужском предприятии Ford Sollers, где с конвейеров сходят кроссоверы и коммерческий транспорт, был введён 6-дневный рабочий график по причине увеличения потребительского спроса.

Ульяновский автозавод во время планового корпоративного отпуска произвёл модернизацию линий тестов и аудита качества. В свою очередь завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил в прошлом месяце 300-тысячный автомобиль с начала работы предприятия летом 2009 года.

Кроме того, объём производства грузовиков по итогам января вырос на 18,3% в годовом сравнении или до 5 200 единиц. Отметим, что крупнейшие в РФ производители коммерческого транспорта – КАМАЗ и ГАЗ – на две недели приостанавливали конвейеры.

Всего за восемь рабочих дней в январе КАМАЗ произвёл 1 151 грузовой автомобиль. Что касается выпуска автобусов в РФ, он увеличился за январь на 9,8% и достиг 771 экземпляра.
Яна Васильева
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