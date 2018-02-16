Кабриолет Bentley Continental GT проходит тесты в зимних условиях

В объективы фотошпионов попал новый спорткар Bentley Continental GT с мягкой крышей, презентация которого пройдёт в ближайшем будущем. Фотографии оказались в распоряжении издания motor1.

Внешне кабриолет Continental GT отличается от одноименного купе только открытым верхом. В дизайне нашли отражение черты прототипа Bentley's EXP 10 Speed 6, дебютировавшего на автосалоне в Женеве почти три года назад. Автомобиль оснастят иными бамперами, новым капотом, пересмотренными фарами, крупными колёсными арками и новой выпускной системой с массивными патрубками.

В основу новинки ляжет модульная платформа MSB. Под капотом нового Bentley Continental GT разместится 6,0-литровый бензиновый агрегат W12, способный генерировать 626 лошадиных сил. Пока не указывается время, которое кабриолету потребуется на разгон до первой «сотни», однако оно будет больше по сравнению с купе (3,7 секунды). В перспективе автопроизводитель может выпустить и гибридную версию модели.

Напомним, новое купе Bentley Continental GT предстало перед публикой на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года. За счёт применения алюминиевого кузова автомобиль сбросил 80 килограммов. Новинку построили на то же платформе, что и вторую генерацию Porsche Panamera – MSB производства Volkswagen.

Яна Васильева