Hyundai опубликовала ролик с внедорожником Santa Fe 2019 года

Южнокорейская компания Hyundai разместила на официальном YouTube-канале видеозапись с Santa Fe 2019 модельного года. Ролик позволяет рассмотреть новый внедорожник со всех сторон, а также увидеть, как работают функции безопасности.

На этот раз Hyundai показала на видеотизере принцип работы Safety Exit Assist системы безопасного выхода. Данная опция в случае приближения транспортного средства сзади блокирует двери, не позволяя невнимательным пассажирам или водителю угодить под колёса. На этот раз Hyundai показала на видеотизере принцип работы Safety Exit Assist системы безопасного выхода. Данная опция в случае приближения транспортного средства сзади блокирует двери, не позволяя невнимательным пассажирам или водителю угодить под колёса.

Кроме того, четвёртая генерация модели впервые получит функцию предупреждения о боковом трафике сзади, которая помогает избежать столкновения во время движения задним ходом при ограниченном пространстве или плохой видимости. Данная система посылает предупреждающий сигнал водителю и автоматически активирует тормоза.

Отметим, что официальная презентация нового внедорожника Hyundai Santa Fe намечена на 21 февраля. На сегодняшний день в Южной Корее на новинку поступило более 10 000 предварительных заказов.

Стоимость такого автомобиля 2019 модельного года в базовой комплектации равна 28 150 000 вон, что в пересчёте составляет 1 500 000 рублей по актуальному курсу. У российских дилеров бренда новый Hyundai Santa Fe должен появиться до конца текущего года.





Яна Васильева