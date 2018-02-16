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| | Hyundai опубликовала ролик с внедорожником Santa Fe 2019 года

Hyundai опубликовала ролик с внедорожником Santa Fe 2019 года

Вчера, 17:45
Южнокорейская компания Hyundai разместила на официальном YouTube-канале видеозапись с Santa Fe 2019 модельного года. Ролик позволяет рассмотреть новый внедорожник со всех сторон, а также увидеть, как работают функции безопасности.

Hyundai опубликовала ролик с внедорожником Santa Fe 2019 года

 

На этот раз Hyundai показала на видеотизере принцип работы Safety Exit Assist системы безопасного выхода. Данная опция в случае приближения транспортного средства сзади блокирует двери, не позволяя невнимательным пассажирам или водителю угодить под колёса.
Кроме того, четвёртая генерация модели впервые получит функцию предупреждения о боковом трафике сзади, которая помогает избежать столкновения во время движения задним ходом при ограниченном пространстве или плохой видимости. Данная система посылает предупреждающий сигнал водителю и автоматически активирует тормоза.
Отметим, что официальная презентация нового внедорожника Hyundai Santa Fe намечена на 21 февраля. На сегодняшний день в Южной Корее на новинку поступило более 10 000 предварительных заказов. 
Стоимость такого автомобиля 2019 модельного года в базовой комплектации равна 28 150 000 вон, что в пересчёте составляет 1 500 000 рублей по актуальному курсу. У российских дилеров бренда новый Hyundai Santa Fe должен появиться до конца текущего года.


Яна Васильева
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