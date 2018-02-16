Hyundai опубликовала ролик с внедорожником Santa Fe 2019 года

На этот раз Hyundai показала на видеотизере принцип работы Safety Exit Assist системы безопасного выхода. Данная опция в случае приближения транспортного средства сзади блокирует двери, не позволяя невнимательным пассажирам или водителю угодить под колёса.
Hyundai опубликовала ролик с внедорожником Santa Fe 2019 годаВчера, 17:45
Корейская компания Hyundai опубликовала свежее тизерное видео, которое раскрывает некоторые детали дизайна кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения.
Южнокорейская компания Hyundai опубликовала первые фото и технические характеристики нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe. Отмечается, что публичный
В сети появились свежие шпионские снимки тестового прототипа внедорожника Hyundai Santa Fe новой генерации. Фотографии опубликовал американский автомобильный