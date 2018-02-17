Renault откроет магазин для продажи электромобилей

Автодилерам непросто одновременно продавать электрокары и модели с бензиновыми ДВС, поскольку плюсы первых зачастую являются слабыми местами вторых и наоборот. В связи с этим компания Renault вслед за Tesla решила самостоятельно управлять продажами «зелёных» автомобилей.

Не секрет, что американский производитель электрокаров Tesla обошёл дилерскую модель и управляет процессом продаж самостоятельно. То же самое в Европе решила сделать компания Renault, открыв специализированный магазин, где будут продаваться электромобили.

Представители французского бренда сообщили о начале работы магазина под названием Renault Electric Vehicle Experience Center 16 февраля в шведском Стокгольме. Tesla стремится открывать автоцентры в местах, где ежедневно проходят тысячи людей. Следуя данной стратегии, Renault разместила свой первый магазин по продаже «зелёных» моделей в одном из самых крупных шведских торговых центров T?by Centrum.

Пока у Renault линейка электрифицированного транспорта включает только три модели: Twizy, Zoe и Kangaroo Z.E. Несмотря на это, новый автосалон позволяет понять, как в будущем будет выглядеть розничная торговля автомобилями.

Яна Васильева