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| | Каршеринг YouDrive пополнит автопарк хэтчбеками MINI

Каршеринг YouDrive пополнит автопарк хэтчбеками MINI

Сегодня, 16:35
Согласно данным российских автомобильных изданий, в конце февраля нынешнего года автопарк каршеринговой компании YouDrive пополнится 100 новыми автомобилями. Отмечается, что речь идёт о стильных пятидверных хэтчбеках британского бренда MINI, что выполнено в соответствии с пожеланиями клиентов.

Каршеринг YouDrive пополнит автопарк хэтчбеками MINI

 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что в конце февраля 2018 года автопарк каршерингового оператора YouDrive пополнится автомобилями бренда MINI. В компании отметили, что клиенты сервиса захотели видеть на дорогах Москвы автомобили именно этого бренда.

Максимилиан Келльнер, руководитель российского офиса владеющей MINI компании BMW Group, во время общения с журналистами заявил, что автопарк компании YouDrive в общей сложности пополнят 100 пятидверных хэтчбеков британского бренда. Финансирование сделки осуществлено компанией «BMW Лизинг».

Отмечается, что сервис каршеринга YouDrive будет работать совместно с компанией «Авилон», которая является официальным дилером MINI в России. Хэтчбеки будут получать необходимое техническое обслуживание в официальном сервисе в приоритетном порядке. Все модель получат корпоративный серый кузов с оранжевыми полосами.
Васисуалий Мурчалов
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