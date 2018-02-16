Каршеринг YouDrive пополнит автопарк хэтчбеками MINI

Согласно данным российских автомобильных изданий, в конце февраля нынешнего года автопарк каршеринговой компании YouDrive пополнится 100 новыми автомобилями. Отмечается, что речь идёт о стильных пятидверных хэтчбеках британского бренда MINI, что выполнено в соответствии с пожеланиями клиентов.

Васисуалий Мурчалов

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что в конце февраля 2018 года автопарк каршерингового оператора YouDrive пополнится автомобилями бренда MINI. В компании отметили, что клиенты сервиса захотели видеть на дорогах Москвы автомобили именно этого бренда.Максимилиан Келльнер, руководитель российского офиса владеющей MINI компании BMW Group, во время общения с журналистами заявил, что автопарк компании YouDrive в общей сложности пополнят 100 пятидверных хэтчбеков британского бренда. Финансирование сделки осуществлено компанией «BMW Лизинг».Отмечается, что сервис каршеринга YouDrive будет работать совместно с компанией «Авилон», которая является официальным дилером MINI в России. Хэтчбеки будут получать необходимое техническое обслуживание в официальном сервисе в приоритетном порядке. Все модель получат корпоративный серый кузов с оранжевыми полосами.