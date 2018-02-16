«Яндекс» протестировал новый беспилотник на дорогах Москвы

Российский интернет-гигант «Яндекс» протестировал прототип беспилотного автомобиля такси на улицах Москвы после снегопада. Отмечается, что модель довольно уверенно справилась с задачей, а видеоролик тестов можно увидеть на YouTube-канале «Яндекс.Такси».

Васисуалий Мурчалов

Судя по опубликованному ролику, за рулем беспилотного автомобиля такси находится испытатель, но при этом автомобиль движется полностью в беспилотном режиме, а водитель не берет на себя управление. Отмечается, что искусственный интеллект способен двигаться, нажимать на педаль газа, самостоятельно ориентироваться в пространстве, а также предпринимать маневры и даже уступать дорогу пешеходам.Разработчики из «Яндекс» сообщили, что на данном этапе очень важно обучить беспилотный автомобиль такси двигаться в различных погодных условиях, что очень актуально для России. Прежде всего особое внимание уделяется зиме, но, судя по тестам, прототип успешно справился с зимней дорогой.Отмечается, что на заснеженной и скользкой дороге беспилотник «Яндекс.Такси» ведёт себя иначе, что требует особых алгоритмов. Помимо этого, в условиях снегопада автомобилю сложно «читать» дорожные знаки и разметку. Отмечается, что разработка такси ведётся совместно с инженерами компании Uber.