«УАЗ» изменил цены и пересмотрел комплектации своих моделей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», которое провело собственное исследование российского автомобильного рынка, с 1 февраля 2018 года компания «УАЗ» пересмотрела цены и комплектации своих автомобилей. Отмечается, что изменения затронули такие модели как УАЗ «Пикап» и УАЗ «Хантер».

Васисуалий Мурчалов

Ульяновский автомобильный завод пересмотрел список комплектаций популярного в России пикапа УАЗ «Пикап», который в 2017 году стал лидером своего сегмента, опередив именитых Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Теперь комплектация стандарт называется «Оптимум», а товарная табличка «Комфорт» заменена на «Престиж». Кроме того, исполнение «Привиледж» теперь называется «Максимум».Что касается стоимости, то новый УАЗ «Пикап» с 2,7-литровым 135 сильными бензиновым мотором с МКПП в версии «Классик» стоит по-прежнему 699 900 рублей. Все остальные варианты исполнения внедорожного грузовика подешевели в среднем на 5 000 – 13 000 рублей.Рамный внедорожник УАЗ «Хантер», который на российском рынке предложен в единственной комплектации «Классик» с 2,7-литровым 128-сильным двигателем и «механикой», с 1 февраля нынешнего года стоит уже 626 400 рублей. Такая сумма говорит о подорожании модели на 7 400 рублей.