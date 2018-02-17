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| | Ателье ABT добавило мощности «заряженному» Audi SQ5

Ателье ABT добавило мощности «заряженному» Audi SQ5

Сегодня, 04:00
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT, специализирующегося на доработках моделей концерна Volkswagen, выкатили ещё более производительный «заряженный» кроссовер Audi SQ5. Отмечается, что новинка получила агрессивный и динамичный внешний вид, а под капотом расположился внушительный 425-сильный мотор V6.

Ателье ABT добавило мощности «заряженному» Audi SQ5

 

Справедливости ради стоит отметить, что кроссовер Audi SQ5 уже в базовом варианте исполнения трудно назвать «скучным паркетником». Немецкая модель оснащается турбированным бензиновым мотором V6, который имеет объём в 3,0-литра. Отдача силовой установки составляет 354 лошадиные силы при крутящем моменте в 500 Нм.

Наряду с этим специалисты из ABT уверены, что Audi SQ5 может стать ещё более быстрым и захватывающим. Отмечается, что мотор кроссовера получил пересмотренный электронный блок управления, а также пересмотренные поршни и прокладки, что позволило увеличить отдачу до впечатляющих 425 «лошадок». Крутящий момент увеличился на 10% до 550 Нм.

Ателье ABT добавило мощности «заряженному» Audi SQ5

 

Ателье ABT добавило мощности «заряженному» Audi SQ5

 

Что касается внешности, то новый Audi SQ5 получил кастомный аэродинамический обвес, который включает в себя иные боковые юбки, диффузор сзади и сплиттеры на переднем бампере. Кроме того, модель получила полностью пересмотренную подвеску, а также новую выхлопную систему с карбоновыми патрубками.
Васисуалий Мурчалов
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