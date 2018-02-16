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| | Renault в 2017 году увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

Renault в 2017 году увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

Сегодня, 14:10
Согласно данным пресс-службы компании Renault, в 2017 году французский автопроизводитель смог увеличить показатель чистой прибыли до 5,114 миллиардов евро. Отмечается, что такой показатель в 1,5 больше, чем результаты продаж 2016 года.

Renault в 2017 году увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

 

По информации СМИ, разводненная прибыль на акцию компании Renault в 2017 году составила 18, 68 евро, в то время как годом ранее этот показатель составлял 12,46 евро. Выручка компании выросла до 58,77 миллиардов евро, что свидетельствует о росте на 14,7%. Отмечается, что 2,727 миллиарда евро приходится на выручку компании «АвтоВАЗ», которая принадлежит Renault.

В 2017 году компания Renault побила годовой показатель продаж, реализовав на глобальном рынке 3 760 000 новых автомобилей. Данный показатель на 8,5% больше, чем итоги 2016 года. Уточняется, что во Франции Renault реализовал 673 852 машины, а российские продажи составили 448 270 единиц.

В 2018 году Renault готовится к росту мирового авторынка в среднем на 2,5%, а показатель роста для Европы прогнозируется на уровне 1%. Эксперты ожидают, что рынок России вырастет на 10%, в то время как в Китае и Индии продажи увеличатся на 5% и 6% соответственно.
Васисуалий Мурчалов
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