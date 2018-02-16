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| | Специалисты из Кузбасса разработали уникальный полуприцеп для перевозки шин

Специалисты из Кузбасса разработали уникальный полуприцеп для перевозки шин

Сегодня, 15:00
Сотрудники УК «Кузбассразрезуголь» создали особый полуприцеп, предназначенный для транспортировки крупногабаритных покрышек. Ожидается, что новинка поможет существенно сократить расходы на перевозку, а также сделать передвижение безопаснее.

Специалисты из Кузбасса разработали уникальный полуприцеп для перевозки шин

 

Пресс-служба Кемеровской области сообщает, что новейший шиновоз, в котором предусмотрена вертикальная загрузка, будет перевозить в филиал «Кедровского угольного разреза» шины для 220-тонных самосвалов БелАЗ. Отмечается, что ранее перевозка крупногабаритных шин осуществлялась в горизонтальном положении.
Такой груз можно перевозить по дорогам общего пользования только при наличии особых разрешений и в сопровождении машин прикрытия. При вертикальной перевозке не требуется ни пропусков, ни сопровождения. Однако до сих пор ни один из российских машиностроителей не выпускал технику с вертикальной погрузкой.
Специалисты УК «Кузбассразрезуголь» создали такой шиновоз, взяв за основу прицеп-панелевоз. Особенностью новой техники стало наличие в металлической конструкции двух ниш, разделённых поперечной балкой, что помогает усилить конструкцию. В каждую из ниш помещается по два колеса для большегрузов массой 220 тонн, при этом не требуется дополнительное крепление.


Яна Васильева
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