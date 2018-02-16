Специалисты из Кузбасса разработали уникальный полуприцеп для перевозки шин

Пресс-служба Кемеровской области сообщает, что новейший шиновоз, в котором предусмотрена вертикальная загрузка, будет перевозить в филиал «Кедровского угольного разреза» шины для 220-тонных самосвалов БелАЗ. Отмечается, что ранее перевозка крупногабаритных шин осуществлялась в горизонтальном положении.
Специалисты из Кузбасса разработали уникальный полуприцеп для перевозки шинСегодня, 15:00
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