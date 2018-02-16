Российские продажи Aston Martin выросли в 3,6 раза

Аналитики по результатам собственного исследования выяснили, что в 2017 году россияне приобрели 13 автомобилей Aston Martin, что в 3,6 раза больше, чем в 2016 году. Основная масса проданных автомобилей, порядка 80%, пришлась на спортивные модели семейства Aston Martin DB11 – в 2017 году россияне приобрели 14 таких автомобилей.
Помимо этого, за отчётный период состоятельные российские клиенты выбрали три спорткара семейства Aston Martin Vanquish, а также один спорткар Aston martin Vantage.
Эксперты отметили, что в 2017 году сразу 13 автомобилей Aston Martin было продано в Москве, рынок премиальных моделей которой ожидаемо является самым крупным. Также по одному автомобилю приобрели жители Жуковского, Пензы, Красноярска, Владивостока и Барнаула. Эксперты пока не дают прогнозов о реализации Aston Martin в 2018 году, но ожидается, что положительная динамика сохранится.