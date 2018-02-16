На продажу выставлен фургон Volkswagen c двигателем от Porsche 911

Согласно данным европейских автомобильных порталов, в Германии для покупки доступен пассажирский микроавтобус Volkswagen SpaceCamper TH5, который приводится в движение могучим 3,6-литровым турбомотором от Porsche 911 Turbo. Таким образом, фургон получил отдачу в 480 лошадиных сил при крутящем моменте в 620 Нм.
Примечательно, что тюнинговый Volkswagen SpaceCamper TH5 способен разгоняться до максимальной скорости в 270 километров в час, что более чем много для семейного фургона. За модель придётся выложить солидную цену в 139 800 евро, что эквивалентно примерно 9 900 000 рублей.
Представители автосалона отметили, что новый Volkswagen SpaceCamper TH5 является результатом работы немецкого ателье TH Automobile. Мотор от Porsche 911 расположился в задней части кузова модели, а элементы подвески заменены на спортивные. Также новинка получила тормоза Brembo и 18-дюймовые колесные диски.