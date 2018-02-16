На продажу выставлен фургон Volkswagen c двигателем от Porsche 911

Немецкий автосалона CAR special, специализирующийся на продаже редких и эксклюзивных автомобилей, выставил на продажу пассажирский фургон Volkswagen SpaceCamper TH5. Особенностью данной модели является тот факт, что утилитарный автомобиль оснащается спортивным мотором от Porsche 911 Turbo генерации 977.

Согласно данным европейских автомобильных порталов, в Германии для покупки доступен пассажирский микроавтобус Volkswagen SpaceCamper TH5, который приводится в движение могучим 3,6-литровым турбомотором от Porsche 911 Turbo. Таким образом, фургон получил отдачу в 480 лошадиных сил при крутящем моменте в 620 Нм.Примечательно, что тюнинговый Volkswagen SpaceCamper TH5 способен разгоняться до максимальной скорости в 270 километров в час, что более чем много для семейного фургона. За модель придётся выложить солидную цену в 139 800 евро, что эквивалентно примерно 9 900 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Представители автосалона отметили, что новый Volkswagen SpaceCamper TH5 является результатом работы немецкого ателье TH Automobile. Мотор от Porsche 911 расположился в задней части кузова модели, а элементы подвески заменены на спортивные. Также новинка получила тормоза Brembo и 18-дюймовые колесные диски.