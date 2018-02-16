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| | Honda обновила кроссовер Vezel первым в глобальном семействе

Honda обновила кроссовер Vezel первым в глобальном семействе

Сегодня, 12:15

Японская компания Honda вывела на рынок рестайлинговый кроссовер Vezel. Автомобиль отличается от предшественника пересмотренным дизайном и дополненным списком оснащения.

 

Honda обновила кроссовер Vezel первым в глобальном семействе

 

Обновлённая Honda Vezel получила модифицированный передний бампер с крупным воздухозаборником и видоизменённую радиаторную решётку. Для окраса кузова стали доступны новые оттенки: бордовый Aurora Amethyst Metallic, глянцево-зелёный Silver Mist Green и зелёный металик Silver Mist Green Metallic.

 

Помимо этого, в салоне новинки появилась штатная мультимедийная система, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto. В базовой комплектации Honda Vezel оснастили светодиодной головной оптикой и пакетом систем безопасности Honda Sensing.

Кроссовер предлагается на выбор с усовершенствованным 131-сильным мотором объёмом 1,5 литра или гибридной установкой Sport Hybrid i-DCD на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. В первом случае силовой агрегат сочетается с бесступенчатой трансмиссией, а во втором – с 7-диапазонным «роботом». Тип привода – передний и полный.

Honda обновила кроссовер Vezel первым в глобальном семействе

 

Honda обновила кроссовер Vezel первым в глобальном семействе

 

Honda обновила кроссовер Vezel первым в глобальном семействе

 

Отмечается, что компания Honda намерена реализовать на домашнем авторынке не менее 5 000 экземпляров Vezel за месяц. В Японии бензиновый кроссовер, известный европейцам и американцам как Honda HR-V, стоит от 19 600 долларов, а гибридный – от 23 200 долларов.

 


Яна Васильева
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