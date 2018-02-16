Jaguar Land Rover но собирается «хоронить» дизельные моторы

Представители компании Jaguar Land Rover во время общения с журналистами отметили, что в планы брендов несомненно входит создание гибридных и полностью электрических автомобилей, ведь именно за такими моделями скрывается будущее мировой автомобильной промышленности. Наряду с этим разработчики уверены, что на данном этапе слишком рано отказываться от дизельных двигателей.
В Jaguar Land Rover напомнили, что внедорожники и кроссоверы чаще всего реализуются в дизельных версиях, что является более выгодным для клиентов в финансовом плане. Отмечается, что клиенты как из Великобритании, так и из России, по-прежнему любят дизельные модели.
В Российском представительстве компании Jaguar отметили, что модели с дизельными моторами будут пользоваться спросом в России ещё порядка десяти лет, ведь сегмент электрокаров в стране пока развит довольно плохо.