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| | Jaguar Land Rover но собирается «хоронить» дизельные моторы

Jaguar Land Rover но собирается «хоронить» дизельные моторы

Сегодня, 16:57
Не секрет, что многие автопроизводители Европы, США и Японии стремятся отказаться от «дизелей» в пользу электрокаров, но британская компания Jaguar land Rover не спешит прекращать производство моделей, работающих на «тяжелом» топливе. Более того, на сегодняшний день практически каждый автомобиль JLR имеет дизельную версию.

Jaguar Land Rover но собирается «хоронить» дизельные моторы

 

Представители компании Jaguar Land Rover во время общения с журналистами отметили, что в планы брендов несомненно входит создание гибридных и полностью электрических автомобилей, ведь именно за такими моделями скрывается будущее мировой автомобильной промышленности. Наряду с этим разработчики уверены, что на данном этапе слишком рано отказываться от дизельных двигателей.

В Jaguar Land Rover напомнили, что внедорожники и кроссоверы чаще всего реализуются в дизельных версиях, что является более выгодным для клиентов в финансовом плане. Отмечается, что клиенты как из Великобритании, так и из России, по-прежнему любят дизельные модели.

В Российском представительстве компании Jaguar отметили, что модели с дизельными моторами будут пользоваться спросом в России ещё порядка десяти лет, ведь сегмент электрокаров в стране пока развит довольно плохо.
Васисуалий Мурчалов
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