Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Bisu T6

Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Bisu T6

Сегодня, 13:35
На страницах китайских автомобильных порталов появились свежие шпионские фото интерьера нового купеобразного кроссовера Bisu T6. Отмечается, что новинка получит стильную отделку из эко-кожи, а также большой дисплей мультимедийной системы и множество современных электронных опций.

Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Bisu T6

 

Новый Bisu T6, который компанией BAIC позиционируется как премиальный кроссовер, в плане внешности примечателен стильной светодиодной оптикой, широкими колесными арками, а также чёрной решеткой радиатора. Новинка выполнена в премиальном формате купеобразного SUV.

Что касается салона, то тут новый Bisu T6, судя по свежим шпионским фото, может похвастаться мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем, что является популярным в Поднебесной решением. Помимо этого, модель имеет сидения, переднюю панель и подлокотники, отделанные коричневым заменителем кожи.

В зависимости от выбранной комплектации новый Bisu T6 может оснащаться датчиками парковки, климат-контролем на две зоны, панорамной крышей, подогревом и вентиляцией сидений, камерой кругового обзора и многим другим.

Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Bisu T6

 

Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Bisu T6

 

Под капотом нового Bisu T6 скрывается 2,0-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который способен выдавать 197 лошадиных сил. На выбор клиентам будет предложен 8-ступенчатый «робот», либо классическая МКПП с шестью передачами.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Китайский внедорожник Bisu T6 показали до дебюта
Китайский внедорожник Bisu T6 показали до дебюта

Китайский автогигант BAIC совместно с компанией Yinnxiang Motorcycle Group готовят к премьере новый полноразмерный внедорожник Bisu T6. В интернет уже попали

Опубликованы шпионские снимки нового кросс-купе Bisu BT7
Опубликованы шпионские снимки нового кросс-купе Bisu BT7

Компания Bisu проводит испытания купеобразного кроссовера BT7 на дорогах общественного пользования, что не могло укрыться от внимания фотошпионов. Снимки

Стартовала сборка бюджетного кроссовера Bisu T5
Стартовала сборка бюджетного кроссовера Bisu T5

Стартовала конвейерная сборка недорогого китайского кроссовера Bisu T5, разработанного совместными усилиями компаний BAIC и Yinxiang Motorcycle Group. В

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости