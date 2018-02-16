Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Bisu T6

На страницах китайских автомобильных порталов появились свежие шпионские фото интерьера нового купеобразного кроссовера Bisu T6. Отмечается, что новинка получит стильную отделку из эко-кожи, а также большой дисплей мультимедийной системы и множество современных электронных опций.

Новый Bisu T6, который компанией BAIC позиционируется как премиальный кроссовер, в плане внешности примечателен стильной светодиодной оптикой, широкими колесными арками, а также чёрной решеткой радиатора. Новинка выполнена в премиальном формате купеобразного SUV.Что касается салона, то тут новый Bisu T6, судя по свежим шпионским фото, может похвастаться мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем, что является популярным в Поднебесной решением. Помимо этого, модель имеет сидения, переднюю панель и подлокотники, отделанные коричневым заменителем кожи.В зависимости от выбранной комплектации новый Bisu T6 может оснащаться датчиками парковки, климат-контролем на две зоны, панорамной крышей, подогревом и вентиляцией сидений, камерой кругового обзора и многим другим.

Васисуалий Мурчалов

Под капотом нового Bisu T6 скрывается 2,0-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который способен выдавать 197 лошадиных сил. На выбор клиентам будет предложен 8-ступенчатый «робот», либо классическая МКПП с шестью передачами.