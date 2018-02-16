Российский рынок автодилеров не будет сокращаться

Число российских дилерских центров, достигшее 3 410 штук, сокращаться не будет. Об этом прогнозирует эксперты в медиастудии ГК «АВИЛОН», где представители автоцентров, сотрудники регулятора и неккомерческие структуры индустрии обсудили сложившуюся ситуацию относительно автосалонов в 2018 году.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированых порталов, участники медиастудии выразили общее мнение, что в 2017 году, который стал наиболее успешным, заложил основы для роста отечественного авторынка. Как сообщают представители Ассоциации европейского бизнеса, в январе 2018 года зафиксирован рост продаж на 31,3%.Как заявил глава правления «АВИЛОН» Андрей Павлович связал причины роста российского авторынка с упрочнением экономического положения и наступления среднего срока смены авто. Топ-менеджер озвучил прогноз роста рынка в 10-15% на 2018 год. Но по мнению ряда экспертов, в этом году они видят не только положительные тенденции, но и угрозы для рынка автомобилей.