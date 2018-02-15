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| | Собянин продлил налоговые льготы для автозавода Renault

Собянин продлил налоговые льготы для автозавода Renault

Вчера, 22:56
Московская городская администрация и правление российского филиала французской компании Renault подписали договор, предусматривающий сохранение налоговых льгот на земельные наделы для автозавода Renault на юго-востоке мегаполиса. Это соглашение было подписано главой столицы Сергеем Собяниным и одним из топ-менеджеров Renault Антуаном де Ла Рошеброшар на Российском инвестиционном форуме, который состоялся в Сочи.

Собянин продлил налоговые льготы для автозавода Renault

 

В соответствии с заключенным договором, в столице сохраняется арендная плата за земельные участки, на которых производятся авто, в размере 0,!% от стоимости земли, предусмотренной кадастром. Также столичные власти рассмотрят возможность сохранения для машиностроителей столицы льгот по налогу на прибыль на имущество юридических лиц с 2018 по 2020 годы.

Российское представительство Renault продолжит проведение работ по модернизации производственных площадок столичного автозавода, обеспечить увеличение объема выпуска машин и привлечь новых инвесторов в автомобилестроительную отрасль для того, чтобы в Москве появилось производство автомобильных компонентов. Договор подразумевает также обучение и трудоустройство выпускников специальных столичных ВУЗов.
Дмитрий Павличко
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