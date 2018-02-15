Собянин продлил налоговые льготы для автозавода Renault

В соответствии с заключенным договором, в столице сохраняется арендная плата за земельные участки, на которых производятся авто, в размере 0,!% от стоимости земли, предусмотренной кадастром. Также столичные власти рассмотрят возможность сохранения для машиностроителей столицы льгот по налогу на прибыль на имущество юридических лиц с 2018 по 2020 годы.
Российское представительство Renault продолжит проведение работ по модернизации производственных площадок столичного автозавода, обеспечить увеличение объема выпуска машин и привлечь новых инвесторов в автомобилестроительную отрасль для того, чтобы в Москве появилось производство автомобильных компонентов. Договор подразумевает также обучение и трудоустройство выпускников специальных столичных ВУЗов.