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| | В Lamborghini рассматривают возможность разработки небольшого кроссовера

В Lamborghini рассматривают возможность разработки небольшого кроссовера

Сегодня, 04:00
Инженеры итальянской премиальной машиностроительной компании Lamborghini не исключают постройку своего нового кроссовера, который по габаритам не будет уступать Lamborghini Urus. Об этом сообщает глава бренда Стефано Доменикали.

В Lamborghini рассматривают возможность разработки небольшого кроссовера

 

По словам топ-менеджера, такой автомобиль точно не выйдет на рынок до 2020 года. Согласно стратегии итальянского автопроизводителя, конструкторы намерены создать гибридный вариант своего дебютного кроссовера Lamborghini Urus. Такое решение уже было утверждено.

Премиальный кроссовер Lamborghini Urus презентовали 4 декабря 2017 года на особом мероприятии в Сант-Агата-Болоньезе (Италия). Под капот машина получила 8-цилиндровый бензиновый агрегат объемом 4,0 литра с двумя турбинами и производительностью в 650 л.с. Мотор работает в паре с 8-диапазонной АКПП. До первой «сотни» кроссовер берет разгон за 3,6 секунды при предельной скорости в 305 км/ч. В Россию Lamborghini Urus приедет летом текущего года, а его цена достигнет 15 200 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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