Объявлены рублевые цены на пакет Sport Line для Mercedes-Benz

В пресс-центре немецкой машиностроительной компании Mercedes-Benz сообщили, что российские цены на пакет доработок Sport Line достигнет 240 000 рублей. Отмечается, что новая версия авто от премиального бренда выйдет на рынок в середине 2018 года.

Дмитрий Павличко

Пакет предложат для моделей Mixto и Tourer, выпускаемых в вариантах с весом 3,1 и 3,5 тонны. При презентации модели в рамках одного из мотор-шоу представители автопроизводителя сообщили, что новые большегрузы бренда снабдят современным обвесом и фарами.Спортивная модификация Mercedes-Benz Sport Vito оснастят новыми креслами и пересмотренным рулевым колесом. Помимо того, переменам подвергся селектор трансмиссии, облаченный в кожаную оплетку. Стандартный вариант исполнения авто получил хромированную отделку и название Chrome Interior Package. Спортверсия машины оборудована и новыми колесными дисками со спецдизайном. Относительно моторной линейки пока ничего не сообщается.