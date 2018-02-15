Renault Logan и Renault Sandero предлагаются по программе "Поехали!"

Российский филиал французской машиностроительной компании Renault распространила действие своей кредитной программы с названием «Поехали!» для Renault Logan и Renault Sandero. Схема действует на переднеприводный Renault Sandero Stepway, Renault Duster, Renault Kaptur и флагман Renault Koleos.

Дмитрий Павличко

Согласно сообщению пресс-центра Renault, действие проекта «Поехали!» рассчитано на 36 месяцев, в рамках которой предусматривается невысокий первый платеж в размере 10% от цены авто и удобные ежемесячные взносы. За Renault Logan и Renault Sandero взносы достигают 3 900 рублей каждый месяц, Renault Duster – 5 900 рублей и Renault Kaptur – 6 900 рублей. Первый взнос за Renault Koleos равен 13 900 рублей.Подчеркивается, что удобные ежемесячные взносы, выплачиваемые автолюбителями на протяжении срока займа, в два раза меньше стандартных предложений по автокредитованию. Подобное предложение запущено благодаря особой программе, по которой оплата кредита может отложиться на 3 года, что даст возможность получить экономию при покупке авто.