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| | Renault Logan и Renault Sandero предлагаются по программе "Поехали!"

Renault Logan и Renault Sandero предлагаются по программе "Поехали!"

Вчера, 20:00
Российский филиал французской машиностроительной компании Renault распространила действие своей кредитной программы с названием «Поехали!» для Renault Logan и Renault Sandero. Схема действует на переднеприводный Renault Sandero Stepway, Renault Duster, Renault Kaptur и флагман Renault Koleos.

Renault Logan и Renault Sandero предлагаются по программе "Поехали!"

 

Согласно сообщению пресс-центра Renault, действие проекта «Поехали!» рассчитано на 36 месяцев, в рамках которой предусматривается невысокий первый платеж в размере 10% от цены авто и удобные ежемесячные взносы. За Renault Logan и Renault Sandero взносы достигают 3 900 рублей каждый месяц, Renault Duster – 5 900 рублей и Renault Kaptur – 6 900 рублей. Первый взнос за Renault Koleos равен 13 900 рублей.

Подчеркивается, что удобные ежемесячные взносы, выплачиваемые автолюбителями на протяжении срока займа, в два раза меньше стандартных предложений по автокредитованию. Подобное предложение запущено благодаря особой программе, по которой оплата кредита может отложиться на 3 года, что даст возможность получить экономию при покупке авто.
Дмитрий Павличко
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