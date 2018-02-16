Lamborghini впервые опередил Ferrari по продажам в России

Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году на российском автомобильном рынке было реализовано 29 суперкаров от Ferrari, в то время как объём реализации Lamborghini составил 31 единицу. Таким образом, Lamborghini впервые обогнал по продажам в России компанию Ferrari.

Васисуалий Мурчалов

По информации аналитиков, в 2017 году реализация автомобилей марки Lamborghini в России выросла на 24% в сравнении с результатами 2016 года, что выражается в 31 проданной единице. Примечательно, что из всего объёма продаж 21 автомобиль пришёлся на модель Lamborghini Huracan, а оставшиеся 10 единиц – суперкары Lamborghini Avenrador.Не удивительно, что 20 автомобилей Lamborghini приобрели жители Москвы и Московской области, а клиенты из Санкт-Петербурга приобрели шесть премиальных суперкаров. В Краснодарском крае было куплено три модели Lamborghini, а жители Владимирской и Вологодской областей купили по одной машине.Что касается Ferrari, то продажи данного итальянского бренда в 2017 году сократились на 9% до 29 единиц. Отмечается, что самой популярной моделью бренда стал фастбэк Ferrari GTC4 Lusso, на долю которого пришлось 11 продаж. Кроме того, россияне приобрели девять спортивных купе Ferrari 488, а на долю остальных моделей пришлось от одной до трёх продаж.