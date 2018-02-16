«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Lamborghini впервые опередил Ferrari по продажам в России

Lamborghini впервые опередил Ferrari по продажам в России

Сегодня, 03:00
Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году на российском автомобильном рынке было реализовано 29 суперкаров от Ferrari, в то время как объём реализации Lamborghini составил 31 единицу. Таким образом, Lamborghini впервые обогнал по продажам в России компанию Ferrari.

Lamborghini впервые опередил Ferrari по продажам в России

 

По информации аналитиков, в 2017 году реализация автомобилей марки Lamborghini в России выросла на 24% в сравнении с результатами 2016 года, что выражается в 31 проданной единице. Примечательно, что из всего объёма продаж 21 автомобиль пришёлся на модель Lamborghini Huracan, а оставшиеся 10 единиц – суперкары Lamborghini Avenrador.

Не удивительно, что 20 автомобилей Lamborghini приобрели жители Москвы и Московской области, а клиенты из Санкт-Петербурга приобрели шесть премиальных суперкаров. В Краснодарском крае было куплено три модели Lamborghini, а жители Владимирской и Вологодской областей купили по одной машине.

Что касается Ferrari, то продажи данного итальянского бренда в 2017 году сократились на 9% до 29 единиц. Отмечается, что самой популярной моделью бренда стал фастбэк Ferrari GTC4 Lusso, на долю которого пришлось 11 продаж. Кроме того, россияне приобрели девять спортивных купе Ferrari 488, а на долю остальных моделей пришлось от одной до трёх продаж.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Суперкары Lamborghini установили новый рекорд по продажам
Суперкары Lamborghini установили новый рекорд по продажам

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini в этом году установил рекорд по продажам авто – 3 457 моделей. Это на 7% больше, нежели годом ранее. Последние

В России продажи Lamborghini бьют рекорды
В России продажи Lamborghini бьют рекорды

В России продано рекордное количество автомобилей Lamborghini. В текущем году реализовано на 41% больше спорткаров.

В России растет спрос на спорткары Ferrari и Lamborghini
В России растет спрос на спорткары Ferrari и Lamborghini

Аналитическое издание «Автостат» констатировало рост уровня спроса на спорткары Ferrari и Lamborghini в России за период с января по август 2016 года. За это

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости