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| | Обновленный Chevrolet Tahoe добрался до российского рынка

Обновленный Chevrolet Tahoe добрался до российского рынка

Вчера, 18:17
Американская компания Chevrolet, принадлежащая компании General Motors, сообщает о старте российских продаж нового внедорожника Chevrolet Tahoe. Отмечается, что 426-сильный SUV в базовом варианте исполнения обойдётся российским клиентам в 3 450 000 рублей.

Обновленный Chevrolet Tahoe добрался до российского рынка

 

Компания Chevrolet начинает российские продажи нового внедорожника Chevrolet Tahoe. Новый внедорожник от дорестайлинговой версии модели отличается несколько увеличенной оптикой со светодиодными огнями дневного света, а также большой радиаторной решеткой и более компактными противотуманными осветителями.

Что касается технических характеристик, то рестайлинговый Chevrolet Tahoe оснащается 6,2-литровым бензиновым мотором V8, который способен генерировать 426 лошадиных сил. На смену АКПП с шестью передачами пришла новая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и фирменная система полного привода.

Новый Chevrolet Tahoe на каждые 100 километров пути в комбинированном цикле требует в среднем 13,4 литра топлива. Среди других особенностей стоит отметить пересмотренную приборную панель, новые и более качественные материалы отделки, а также современный мультимедийный комплекс. Базовый Chevrolet Tahoe обойдётся в 3 450 000 рублей, а за «топовый» вариант исполнения придётся выложить уже 4 650 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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