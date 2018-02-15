Обновленный Chevrolet Tahoe добрался до российского рынка

Американская компания Chevrolet, принадлежащая компании General Motors, сообщает о старте российских продаж нового внедорожника Chevrolet Tahoe. Отмечается, что 426-сильный SUV в базовом варианте исполнения обойдётся российским клиентам в 3 450 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Компания Chevrolet начинает российские продажи нового внедорожника Chevrolet Tahoe. Новый внедорожник от дорестайлинговой версии модели отличается несколько увеличенной оптикой со светодиодными огнями дневного света, а также большой радиаторной решеткой и более компактными противотуманными осветителями.Что касается технических характеристик, то рестайлинговый Chevrolet Tahoe оснащается 6,2-литровым бензиновым мотором V8, который способен генерировать 426 лошадиных сил. На смену АКПП с шестью передачами пришла новая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и фирменная система полного привода.Новый Chevrolet Tahoe на каждые 100 километров пути в комбинированном цикле требует в среднем 13,4 литра топлива. Среди других особенностей стоит отметить пересмотренную приборную панель, новые и более качественные материалы отделки, а также современный мультимедийный комплекс. Базовый Chevrolet Tahoe обойдётся в 3 450 000 рублей, а за «топовый» вариант исполнения придётся выложить уже 4 650 000 рублей.