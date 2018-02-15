Представлена роскошная версия кроссовера Skoda Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания раскрыла подробности о роскошной версии для своего кроссовера Skoda Kodiaq. Ей инженеры присвоили название Laurin Klement, а ее дебют намечен на Женевском автосалоне, который откроется в марте 2018 года.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что ценник на новинку пока держится в секрете. Согласно информации, предоставленной порталом Auto Bild, за авто придется выложить 37 000 евро. На европейский авторынок кроссовер выйдет летом 2018 года.Автомобиль снабдили хромированной решеткой радиатора и корпусами наружных зеркал и молдингами, получившими окрас кузова. Также машина получила стильные логотипы на передних крыльях и 19-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала.В салоне стоит выделить спортивные кресла, отделанные натуральной и искуственной кожей с алькантарой и кожей. Еще кроссовер оснастили накладками на педали, выполненными из нержавеющей стали. В список функций кроссовер получил круиз-контроль, систему движения по установленной полосе и автоматической парковкой. В подкапотном пространстве роскошного Skoda Kodiaq разместились 150-сильный 1,5-литровый мотор и 190-сильный 2-литровый двигатель. Среди дизелей стоит выделить 2-литровый агрегат с аналогичной отдачей Они работают в тандеме в тандеме с 7-скоростной DSG.