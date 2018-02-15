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| | Американский дипломат отметил 30-летие покупкой старых «Жигулей»

Американский дипломат отметил 30-летие покупкой старых «Жигулей»

Сегодня, 16:00
Советник по политическим вопросам посольства Соединенных Штатов в Эстонии Брайан Тимм-Брок решил отметить своё 30-летие и приобрел необычный подарок. Дипломат на официальной странице посольства в социальной сети Facebook сообщил, что он приобрел советский автомобиль ВАЗ-2106, выпущенный в 1987 году.

Американский дипломат отметил 30-летие покупкой старых «Жигулей»

 

Господин Тимм-Брок рассказал, что он давно хотел приобрести личный автомобиль, но при этом ему не хочется становиться владельцем заурядной машины. Дипломат отметил, что его отец всегда ценил в автомобилях качество, но при этом сам Брайан Тимм-Брок уверен, что главное в машине – внешний вид.

Примечательно, что старые «Жигули» модели ВАЗ-2106 стали первым личным автомобилем дипломата. Политик вспомнил, что ранее он тренировался водить автомобиль на минивэне его матери, в результате чего разбил машину. Отмечается, что для использования «Шестерки» дипломат научился пользоваться механической трансмиссией.

Американский дипломат отметил 30-летие покупкой старых «Жигулей»

 

Кроме того, господин Тимм-Брок приобрел набор шипованных покрышек, чтобы быть готовым к езде по зимним дорогам, а также кепку с надписью «Давай» на русском языке. Дипломат уверен, что сделал хороший выбор, ведь автомобиль имеет идеальное соотношение цены и качества, а также нестандартную внешность.
Васисуалий Мурчалов
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