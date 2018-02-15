В России изменили правила прохождения техосмотра

На страницах официального портала правовой информации появилось сообщение о том, что в России вновь внесены изменения в правила прохождения технического осмотра автомобилей. Отмечается, что поправки были одобрены и вступили в силу с 14 февраля нынешнего года.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских автомобильных изданий, в минувшую среду, 14 февраля, на страницах правительственного портала появился обновленный документ «О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств». Данное постановление вносит поправки в документ, который регулирует техосмотры в России ещё с 2011 года.Судя по тексту постановления, новые правила запрещают водителям удалять с автомобиля предусмотренные производителем стеклоочистители и стеклоомыватели. Чиновники не пояснили, с какой целью внесено такое новшество.Помимо этого, в случае использования шипованной резины в такие покрышки должны быть «обуты» все колеса, а не отдельные. Также теперь будет проверяться наличие не только аварийного знака и огнетушителя, но и аптечки.Стоит напомнить, что в настоящее время правила по прохождению технического осмотра автомобилей в России находятся в реформировании. Напомним, что чиновники хотят фиксировать сам процесс осмотра на фото и видео.