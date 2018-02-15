Российский автопарк насчитывает порядка 50 млн автомобилей

Согласно информации российского аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января нынешнего года на территории Российской Федерации насчитывается порядка 50 600 000 автомобилей. Примечательно, что 84% моделей приходятся на легковой транспорт.

Васисуалий Мурчалов

Аналитики выяснили, что по состоянию на 1 января 2018 года автопарк Российской Федерации насчитывает порядка 50 600 000 транспортных средств. Эксперты отметили, что из общего объёма 42 400 000 единиц приходится на легковых, что соответствует доле в 84%. Что касается сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили), то на долю таких моделей приходится 4 100 000 автомобилей, что соответствует 8% от всего автопарка.Что касается крупнотоннажных городских автомобилей, то в настоящий момент в России насчитывается 3 700 000 грузовиков, что говорит о достижение доли в 7%. Помимо этого, в России зарегистрированы 400 000 пассажирских автобусов, что соответствует доле в 1%.Напомним, что по информации Ассоциации Европейского Бизнеса в 2017 году на российском автомобильном рынке было реализовано порядка 1 595 000 новых автомобилей, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью минувшего года стала KIA Rio, за которой расположились LADA Granta и LADA Vesta.