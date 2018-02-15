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| | Российский завод компании BMW расположится в Калининграде

Российский завод компании BMW расположится в Калининграде

Сегодня, 13:49
Баварская компания BMW планирует построить завод по производству легковых автомобилей на территории Калининградской области. Такую информацию во время общения с журналистами озвучил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Российский завод компании BMW расположится в Калининграде

 

Денис Мантуров, глава министерства промышленности и торговли РФ, во время общения с представителями прессы заявил, что компания BMW подала заявку на строительство нового автомобильного завода в Калининградской области. Министр отметил, что проект пока обсуждается сторонами, но новая площадка BMW будет создана в рамках специального инвестиционного контракта.

Детали и проекте строительства завода пока не озвучиваются официально, но инсайдеры сообщают, что мощности завода будут соответствовать объёмам российских продаж баварской компании. Не исключено, что на заводе наладят производство двигателей и трансмиссий, но пока есть информация только о сварке и окраске кузовов.

Примечательно, что помимо Калининградской области компания BMW Group рассматривала возможность создания завода в Санкт-Петербурге или Калуге. Ожидается, что официальная информация о новой площадке баварского бренда появится в ближайшее время.
Васисуалий Мурчалов
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