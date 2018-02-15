Ответ Илону Маску: Skoda отправила флагманский лифтбэк Superb на Марс

Чешская компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen Group, опубликовали шуточный ролик, в котором флагманский лифтбэк Skoda Superb отправляется на Марс, как и электрический родстер Tesla Roadster. Отмечается, что автомобилю действительно удалось добраться до Марса, но с небольшим подвохом.

Васисуалий Мурчалов

На официальном YouTube-канале чешского бренда Skoda появился необычный видеоролик, на котором флагманский лифтбэк Skoda Superb готовится к длительному путешествию на Марс. Примечательно, что видеоролик стилизован под недавнюю трансляцию компании SpaceX, которая отправила электрический родстер Tesla Roadster на орбиту Марса.Среди забавных особенностей ролика стоит отметить надпись на дисплее мультимедийной системы Skoda Superb – «Не паникуй, Илон!». Надпись Don’t Panic появилась на дисплее в салоне Tesla Roadster во время путешествия по космосу.Стоит отметить, что чешские разработчики не обманули зрителей – 280-сильный Skoda Rapid действительно доехал до небольшого французского городка Марс. Водитель модели, одетый в гоночную экипировку, пообщался с местными жителями и покинул «Красную планету».Сегодня на автомобильном рынке России новый лифтбек Skoda Superb можно приобрести по минимальной цене в 1 312 000 рублей, а под капотом модели расположится 1,4-литровый мотор TSI мощностью в 125 лошадиных сил. «Топовая» версия модели с 280-сильным мотором обойдётся уже в 2 291 000 рублей.