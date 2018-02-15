Ответ Илону Маску: Skoda отправила флагманский лифтбэк Superb на Марс

На официальном YouTube-канале чешского бренда Skoda появился необычный видеоролик, на котором флагманский лифтбэк Skoda Superb готовится к длительному путешествию на Марс. Примечательно, что видеоролик стилизован под недавнюю трансляцию компании SpaceX, которая отправила электрический родстер Tesla Roadster на орбиту Марса.
Среди забавных особенностей ролика стоит отметить надпись на дисплее мультимедийной системы Skoda Superb – «Не паникуй, Илон!». Надпись Don’t Panic появилась на дисплее в салоне Tesla Roadster во время путешествия по космосу.
Стоит отметить, что чешские разработчики не обманули зрителей – 280-сильный Skoda Rapid действительно доехал до небольшого французского городка Марс. Водитель модели, одетый в гоночную экипировку, пообщался с местными жителями и покинул «Красную планету».