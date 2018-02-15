«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Обновленный Citroen Berlingo представлен официально

Обновленный Citroen Berlingo представлен официально

Сегодня, 12:42
Французская компания Citroen рассекретила внешность и технические характеристики нового фургона Citroen Berlingo, который теперь оснащается защитными «подушками» Airbump, знакомые по кроссоверу и хэтчбек семейства C3. Отмечается, что публичный дебют модели состоится уже 6 марта нынешнего года на автосалоне в Женеве.

Обновленный Citroen Berlingo представлен официально

 

Согласно данным представителей PSA Group, новый коммерческий фургон Citroen Berlingo будет представлен в двух вариантах длины колёсной базы. «Младшая» версия M имеет колесную базу в 2 780 мм, а длина автомобиля составляет 4 400 мм. Версия XL в свою очередь имеет длину кузова в 4 750 мм при расстоянии между колесными осями в 2 970 мм.

Новый Citroen Berlingo в версии M имеет багажник объёмом в 775 литров, что на 100 литров больше, чему дорестайлинговой версии. Полезный объём грузового отсека модели XL составляет 1 050 литров.

Обновленный Citroen Berlingo представлен официально

 

Обновленный Citroen Berlingo представлен официально

 

Фургон Citroen Berlingo нового поколения комплектуется съёмным третьим рядом сидений, который может быть выполнен в виде дивана или отдельных кресел. В список оснащения нового Citroen Berlingo входит система слежения за состоянием водителя, проекционный дисплей, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и многое другое. Моторная линейка состоит из 1,2-литрового бензинового и 1,5-литрового дизельного моторов.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Новые Citroen Berlingo и Peugeot Partner выведены на тесты
Новые Citroen Berlingo и Peugeot Partner выведены на тесты

Французский альянс PSA вывел на дорожные тесты два новых коммерческих фургона – Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Отмечается, что обе новинки в будущем

Citroen Berlingo поступит в продажу в мае 2017 года
Citroen Berlingo поступит в продажу в мае 2017 года

Компания Citroen решила расширить свою серию электромобилей и выпустила фургона E-Berlingo Multispace. Продажи данного авто начнутся в мае 2017 года.

Компания «Citroen» покажет обновленный «Berlingo»
Компания «Citroen» покажет обновленный «Berlingo»

Компания «Citroen» покажет обновленный «Berlingo». Новинку можно будет увидеть уже в начале марте на Женевском автосалоне.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости