Обновленный Citroen Berlingo представлен официально

Французская компания Citroen рассекретила внешность и технические характеристики нового фургона Citroen Berlingo, который теперь оснащается защитными «подушками» Airbump, знакомые по кроссоверу и хэтчбек семейства C3. Отмечается, что публичный дебют модели состоится уже 6 марта нынешнего года на автосалоне в Женеве.

Согласно данным представителей PSA Group, новый коммерческий фургон Citroen Berlingo будет представлен в двух вариантах длины колёсной базы. «Младшая» версия M имеет колесную базу в 2 780 мм, а длина автомобиля составляет 4 400 мм. Версия XL в свою очередь имеет длину кузова в 4 750 мм при расстоянии между колесными осями в 2 970 мм.Новый Citroen Berlingo в версии M имеет багажник объёмом в 775 литров, что на 100 литров больше, чему дорестайлинговой версии. Полезный объём грузового отсека модели XL составляет 1 050 литров.

Васисуалий Мурчалов

Фургон Citroen Berlingo нового поколения комплектуется съёмным третьим рядом сидений, который может быть выполнен в виде дивана или отдельных кресел. В список оснащения нового Citroen Berlingo входит система слежения за состоянием водителя, проекционный дисплей, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и многое другое. Моторная линейка состоит из 1,2-литрового бензинового и 1,5-литрового дизельного моторов.