Представлен новый «техасский» пикап Ram 1500

Не секрет, что американский штат Техас является одним из крупнейших рынков пикапов, поэтому альянс Fiat-Chrysler на автосалоне в Далласе презентовал новый пикап Ram 1500 2019 модельного года в специальной версии Lone Star. Новинка, по словам разработчиков, сочетает в себе «силы, возможности и комфорт».

Новый пикап Ram 1500 2019 модельного года в специальной версии Lone Star от стандартного исполнения грузовика отличается особыми хромированными бамперами и аналогично оформленными колёсными дисками размерностью в 18-дюймов. Помимо этого, модель имеет особые корпуса боковых зеркал, новые противотуманные осветители, хромированные дверные ручки, а также более агрессивную решетку радиатора.Что касается интерьера, то салон нового Ram 1500 Lone Star может иметь четыре различных уровня отделки, а на выбор клиентам предложен трёхместный задний диван либо два раздельных кресла.

Васисуалий Мурчалов

В список оснащения нового пикапа для Техаса входит пневматическая подвеска, электронная регулировка заднего дифференциала, буксирный пакет, дополнительное освещение, а также пакет защиты днища автомобиля. Под капотом модели скрывается 5,7-литровый V8 или 3,6-литровый V6.