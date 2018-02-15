Составлен ТОП-10 наиболее популярных корейских авто

Эксперты обнародовали в сети рейтинг наиболее востребованных южнокорейских автомобилей за весь 2017 год. Разработкой указанного ТОП-10 занимались штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Дмитрий Павличко

Согласно информации, опубликованной специалистами, лидером рейтинга выступает KIA Rio, который в прошлом году разошелся тиражом в 90 689 экземпляров, что на 10,3% выше показателей годичной давности. Второе место досталось Hyundai Solaris, который продан в количестве 68 614 единиц (-24,1%). ТОП-3 закрывает кроссовер Hyundai Creta (55 305 штук, рост в 2,5 раза).В первую пятерку наиболее популярных корейских авто вошли KIA Sportage (24 611 шт) и KIA Cee’d (15 246 ед). В ТОП-10 также попали такие авто, как KIA Optima (12 822 шт, +104%), Hyundai Tucson (12 011 ед, +17,3%), KIA Soul (10 652 шт, +45,2%), Hyundai Santa Fe (8 617 ед, +49%) и KIA Cerato (6 769 шт, +81,9%).