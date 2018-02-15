Mercedes-Benz построит преемника Land Rover Defender

Конструкторы немецкой машиностроительной компании Mercedes-Benz помогут британскому миллиардеру Джиму Редклиффу в разработке преемника для внедорожника Land Rover Defender. Об этом проинформировали обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, полученной от профильных СМИ, Джим Рэтклифф основал химическую компанию Ineos, которая подписала соглашение с фирмой Mbtech, которой владеет Mercedes-Benz. В соответствии с условиями договора, 200 инженеров Mercedes-Benz возьмутся за изготовление нового внедорожника, вдохновившись дизайном британского внедорожника Land Rover Defender.Новинке дали название Project Grenadier. Существует вероятность, что под капот машина получит дизельный агрегат, также инженеры могут выпустить авто с гибридными и электрическими установками. Новый Project Grenadier выйдет в 2020 году. Ежегодный тираж новинки достигнет 25 000 единиц.