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| | Новый Toyota Camry приедет в России весной

Новый Toyota Camry приедет в России весной

Вчера, 22:41
Новый японский седан представительского класса Toyota Camry выйдет на российский авторынок весной 2018 года. Авто получит десять версий и три двигателя.

Новый Toyota Camry приедет в России весной

 

Новый Toyota Camry приедет в России весной

 

Оформление новинки для РФ будет подобно американской и китайской модификации седана. В подкапотном пространстве стандартного варианта исполнения Toyota Camry разместился 2-литровый агрегат с отдачей 150 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются 2,5-литровый 181-сильный двигатель и 249-сильный мотор с объемом 3,5 литра. Они работают в паре с 6-скоростной и 8-диапазонной АКПП.

В функциональном перечне нового седана значатся светодиодные фары, ABS, EBD, стабилизационная система, десять эйрбэгов, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент подъема-спуска, кнопочное зажигание, климат-контроль, парктроник, полифункциональный руль, оббитый кожей, индикатор света, фирменный мультимедийный центр, боковые зеркала с электроприводом и подогревом. Топовая версия получит набор защитных систем Toyota Safety Sense P, в состав которого вошли круиз-контроль и ассистент экстренного торможения.

Цена новинки станет известна ближе к началу продаж. За прежнее поколение седана пришлось бы отдать от 1 377 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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