В Hyundai трудятся над 350-сильным двигателем

Инженеры корейской машиностроительной компании Hyundai трудятся над новым двигателем, который получат под капот премиальные автомобили бренда Genesis и спортивные авто. Предельная мощность мотора достигнет 350 лошадиных сил.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, им станет 4-цилиндровый агрегат из семейства Theta III объемом 2,5 литра. Мотор получил систему непосредственного впрыска и используется для моделей с передне- и заднеприводным механизмом. Также эту установку могут внедрить в спортивные машины и кроссоверы с полным приводом.Появление 300-сильного агрегата ожидают на новом Genesis G80, а в 2019 году такими моторами будут оснащаться авто из модельного ряда Hyundai и его будут устанавливать на среднемоторные транспортные средства марки. Скорее всего, такой агрегат получит прототип Hyundai RM16 N, построенный на архитектуре Hyundai Veloster. Объем двигателя на Hyundai уменьшится до 2,3 л.Конструкторы Hyundai испытали несколько вариантов силовой установки в различных конфигурациях и с разным наддувом. Существует вероятно, что Theta III придет на смену турбодвигателю в моделях Hyundai Santa Fe и KIA Sorento, после этого агрегат снабдят гибридными элементами.